В Латгалии в местечке Удриши были обнаружены останки солдат Второй мировой войны. Об этом на своей странице в сети сообщает Константин Буглов.

"В результате нашей вчерашней экспедиции в Краславу, обнаружено трое солдат РККА, предположительно погибших в 1941 году. Два пулемётчика в одной ячейке отстреливались до последнего, судя по пустым дискам от пулемёта Дегтярёва и множеству гильз. Вечная слава героям!

Найдено два смертных медальона, увы, их сохранность оставляет желать лучшего. Особая благодарность нашим краславским коллегам Юрий Валтер!

В экспедиции принимали участие поисковые организации "Venta" Вадим Лебедев и "Ordenis" www.ordenis.lv", - говорится в сообщении.



Одного из солдат обнаружил с помощью металлодетектора Юрий Валтер. Двух других солдат-пулеметчиков нашли основываясь на рассказе пожилой женщины, старожила тех мест.