Одним из пунктов предвыборной программы "MŪSU PARTIJA", которую в думе представляют мэр и два вице-мэра, было обещание бесплатного проезда в общественном транспорте для всех жителей Даугавпилса. Первый заместитель руководителя думы Игорь Преталов, балотировавшийся от списка данной политической силы, в программе "Диалог с городом" на радио Alise Plus ответил о сроках реализации данного обещания.

- На данный момент мы ведем переговоры о введении Карты горожанина. После того как мы это сделаем, ее функция также будет - начать программу по постепенному введению бесплатного проезда, - сказал Игорь Прелатов.



На вопрос "Как скоро все жители Даугавпилса будут иметь возможность бесплатного проезда в общественном транспорте?", первый вице-мэр ответил, что, возможно, такая бесплатная услуга будет доступна жителям уже в следующем году.



- На данный момент я приступил к выполнению обязанностей первого вице-мэра. На днях мы говорили на эту тему, но встречь, на которых мы могли бы более конструктивно обсудить эту тему, еще не было. Если мы будем вводить бесплатный проезд, то он будет вводиться поэтапно по возрастным категориям, после того как будет изучен пассажиро-поток в общественном транспорте, - заявил первый вице-мэр.



На вопрос "В каком объеме на данный момент дотируется бесплатный проезд для школьников и пенсионеров?", Игорь Прелатов ответить затруднился.