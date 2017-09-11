Муниципальная полиция Даугавпилса временно осталась без руководителя. Напомним, после отстранения от должности на время проверки, Владимир Гудаковский подал заявление об уходе. Временно назначенный исполняющим обязанности руководителя Каспарс Кикутс после смены власти также решил покинуть свою должность.

На данный момент Муниципальной полицией руководит заместитель начальника Геннадий Каминский. В ближайшее время на должность главы данной структуры самоуправления будет объявлен конкурс.



По словам руководства города, руководить Муниципальной полицией должен даугавпилчанин, которому хорошо известен город и его жители.