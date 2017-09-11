Согласно данным ПВС (Продовольственно-ветеринарной службы), крупнейшие в Латвии производства перепелиных яиц находятся в Даугавпилсе, Кокнесе, Добеле, Иецаве, Скрунде, Балдоне, Сигулде, Тукумсе и Марупе. В последние годы спрос на перепелиные яйца существенно вырос. В связи с этим все больше хозяйств стали разводить именно этот вид птицы, - сообщает портал la.lv.

Качество производимой продукции и количество достигло такого уровня, что многие хозяйства, разводящие перепелов, решили объединить силы и этой осенью основали кооператив. Целью объединения стало желание экспортировать перепелиные яйца. Объем экспортной продукции в месяц в Латвии может составлять в среднем 400 000 яиц, однако на Европейском рынке этот показатель будет более значительным.