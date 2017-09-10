В Торуне (Польша) прошёл V этап юношеских гонок «Nice Cup». В числе участников был гонщик «Локомотива» Элвис Авгуцевич. Спидвеист в пяти заездах набрал 7 очков - w, 3, 3, 1, d. Победителем стал юниор из Гданьска Кароль Жупиньский. Второе и третье места заняли гонщики Кракова - Пётр Пёро и Бартломей Ковальский.

В шведской элитсерии прошли ответные гонки четвертьфиналов. «Смедерна» одержала победу над «Дакарной» - 46:43. У победителей Анджей лебедев провёл 4 заезда, но его выступление нельзя назвать удачным. Три старта завершились сходом, в одном привёз 3 очка. Во втором гонке «Роспиггарна» обошла «Лейонен» - 51:39. 6 очков – вклад в победу от Тимол ахти - 2*,1*,0,3.



«Смедерна» и «Роспиггарна» вышли в полуфинал, где их уже ждут «Элит Ветланда» и «Масарна».