В Латгале восстановлено движение по всем пострадавшим от вызванных проливными дождями наводнений государственным автодорогам, сообщили агентству ЛЕТА в ГАО «Латвияс валстс цели».

Вчера вечером восстановлено движение на последней из этих автодорог - Салнава-Мотриня у Крутовас. Из-за наводнений временно были закрыты в общей сложности 17 автодорог государственного значения.



От наводнений пострадали государственные автодороги в Карсавском, Балтинавском, Балвском, Даугавпилсском, Илукстском, Екабпилсском, Ливанском, Резекненском и Вилякском краях.



По информации Министерства охраны среды и регионального развития, ущерб, причиненный августовскими ливнями и наводнениями, исчисляется в 4,38 млн евро. 1,6 млн евро требуется на ремонт дорог, 2,7 млн евро - на восстановление инфраструктуры.