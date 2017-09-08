Вечером 6 сентября в волости Малиновас Даугавпилсского края произошла трагическая авария, в результате которой погиб 19-летний юноша, а его 17-летний приятель помещен в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-центр Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП).

По данным ЛРУП, водитель автомобиля BMW, ехавший по шоссе, внезапно заметил впереди на дороге мопед. Водитель, желая избежать столкновения, съехал в канаву, где машина перевернулась. Однако следовавший за ним другой автомообиль не смог избежать аварии и столкнулся с мопедом.



Полиция устанавливает, кто из юношей в момент аварии управлял мопедом, а аткже, почему у транспортного средства не горели фары. В рамках начатого уголовного процесса назначена экспертиза, в ходе которой планируется установить, не находились ли участники ДТП в состоянии алкогольного опьянения.