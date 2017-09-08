Игорь Прелатов - новый первый вице-мэр Даугавпилса в программе "Диалог с городом" дал свое видение политической ситуации в Даугавпилсе и рассказал о своих мотивах выхода из коалиции с партией "Согласие".

- Эта ситуация произошла, она случилась. На данный момент мне сложно судить правильное ли это было решение или нет. Жизнь продолжается. Время всё покажет и рассудит. Мой личный мотив выхода из коалиции простой - я пришел в думу работать, а плодотворная работа может быть только в позиции. К сожалению, 15 на 2 не делится. Так как лидером списка "MŪSU PARTIJA" был Рихард Эйгим, ко мне пришли два депутата от списка этой партии и тогда было принято это решение о выходе из коалиции. Лично мне на дверь никто не указывал.



За снятие г-на Элксниньша я лично голосовал, если так можно сказать, из-за политкорректности к коллегам по списку. Это такая политическая дисциплина.



Два месяца работы с Андреем Элксниньшем могу охарактеризовать как хорошее плодотворное время. Были свои нюансы, рабочие моменты, которые нужно было решать своевременно, прислушиваться к мнению коллег. Там были свои причины, и опять же есть дисциплина, соблюдение иерархии, были разные моменты, но, что было, то было - эта страница нашей книги уже перевернута, - сказал первый вице-мэр Игорь Прелатов.