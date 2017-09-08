8 сентября в эфире радиостанции Alise Plus прошла очередная программа "Диалог с городом".

Программа - Диалог с городом. Гость - Игорь Прелатов Опубликовано Alise Plus RADIO 8 сентября 2017 г.

На вопросы редакции и горожан отвечал первый вице-мэр Даугавпилса - Игорь Прелатов.Главными темами обсуждения стали политические события в Даугавпилсе последних недель, работа в прежней и новой коалиции, предвыборные обещания и сроки их выполнения, а также сферы ответственности первого заместителя мэра города.