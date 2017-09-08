31 августа специалисты Управления коммунального хозяйства и сотрудники научного института «БИОР» провели заборы воды в водоемах Даугавпилса.

По результатам проведенных анализов забранных проб констатировано, что безопасно купаться можно в следующих водоемах города:



1) Озеро Большие Стропы Центральный пляж;

2) Озеро большие Стропы пляж «Стропу вилнис»;

3) Ругельское водохранилище;

4) Водоем на Эспланаде;

5) Озеро Малые Стропы;

6) Пороховка;

7) Стропака;

8) Шуню;

9) Плотичку;

10) Зирга;

11) Губище.