31 августа специалисты Управления коммунального хозяйства и сотрудники научного института «БИОР» провели заборы воды в водоемах Даугавпилса.
По результатам проведенных анализов забранных проб констатировано, что безопасно купаться можно в следующих водоемах города:
1) Озеро Большие Стропы Центральный пляж;
2) Озеро большие Стропы пляж «Стропу вилнис»;
3) Ругельское водохранилище;
4) Водоем на Эспланаде;
5) Озеро Малые Стропы;
6) Пороховка;
7) Стропака;
8) Шуню;
9) Плотичку;
10) Зирга;
11) Губище.
1) Озеро Большие Стропы Центральный пляж;
2) Озеро большие Стропы пляж «Стропу вилнис»;
3) Ругельское водохранилище;
4) Водоем на Эспланаде;
5) Озеро Малые Стропы;
6) Пороховка;
7) Стропака;
8) Шуню;
9) Плотичку;
10) Зирга;
11) Губище.