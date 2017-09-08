7 сентября состоялись заседания комитетов Даугавпилсской думы, в ходе которых были избраны их председатели и заместители председателей.

Вице-мэр Игорь Прелатов возглавил комитет по развитию, его замом стала Ингуна Кокина. Имущественный комитет возглавили они же.

Игорь Прелатов стал главой и жилищного комитета, его заместителем - Хелена Содатенок.

В комитете по вопросам культуры и образования председателем стал Янис Дукшинский, а его заместителем - Айвар Здановский.



Социальный комитет возглавила Хелена Солдатенок, ее заместителем выбран Айвар Здановский.

Комитет по городскому хозяйству будет возглавлять Янис Лачплесис, его замом стал Игорь Прелатов.