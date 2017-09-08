7 сентября состоялись заседания комитетов Даугавпилсской думы, в ходе которых были избраны их председатели и заместители председателей.
Вице-мэр Игорь Прелатов возглавил комитет по развитию, его замом стала Ингуна Кокина. Имущественный комитет возглавили они же.
Игорь Прелатов стал главой и жилищного комитета, его заместителем - Хелена Содатенок.
В комитете по вопросам культуры и образования председателем стал Янис Дукшинский, а его заместителем - Айвар Здановский.
Социальный комитет возглавила Хелена Солдатенок, ее заместителем выбран Айвар Здановский.
Комитет по городскому хозяйству будет возглавлять Янис Лачплесис, его замом стал Игорь Прелатов.
Игорь Прелатов стал главой и жилищного комитета, его заместителем - Хелена Содатенок.
В комитете по вопросам культуры и образования председателем стал Янис Дукшинский, а его заместителем - Айвар Здановский.
Социальный комитет возглавила Хелена Солдатенок, ее заместителем выбран Айвар Здановский.
Комитет по городскому хозяйству будет возглавлять Янис Лачплесис, его замом стал Игорь Прелатов.