Анализируя ситуацию политического преворота в Даугавпилсе, возникают различные мнения о причинах, приведших к распаду одной коалиции и объединению политических оппонентов Эйгима и Лачплесиса в другую.



Своим мнением с порталом Nasha.lv поделилась опытный политик, в прошлом мэр Даугавпилса, депутат многих созывов думы - Рита Строде.

О распаде коалиции Элксниньша и Эйгима

- Для меня эта ситуация была весьма ожидаемой, потому как в самом начале, когда создали коалицию, не было учтено, что за бортом осталась очень серьезная политическая сила в лице Латгальской партии. Было глупо и недальновидно надеяться, что они вот так в положении оппозиции отсидят четыре года. В их составе очень сильные и опытные политики, и, естественно, они использовали малейшую возможность конфликтных ситуаций между предыдущей коалицией. Это очень дальновидный шаг. Любая политическая сила сделала бы точно также.



- Первооснова распада тандема Элксниньш-Эйгим заключается в конфликте между двумя яркими лидерами. Лачплесис просто воспользовался ситуацией. Так что если отбросить все эмоции и оценивать эту ситуацию чисто с точки зрения политической составляющей - Латгальской партии респект. Рихард Эйгим в свою очередь также воспользовался ситуацией и в ходе переговоров занял кресло мэра.



О работе Элксниньша в должности мэра

- Два месяца - это слишком короткий срок, чтобы делать выводы, поэтому о г-не Элксниньше в роли мэра я не могу сказать ничего ни плохого, ни хорошего - он еще ничего не успел сделать. Но, на мой взгляд, самая главная его ошибка, даже не ошибка, а беда заключалась в том, что он не знал города. Не в его физической составляющей, а города, состоящего из руководителей предприятий самоуправления и их работников, а это почти 7 тысяч человек. Самые крупные предприятия находятся под юрисдикцией самоуправления, и та кадровая политика, которую он стал проводить - она, на мой взгляд, его и подкосила. Нельзя выбирать сотрудников и работать с людьми только по политической составляющей. В самоуправлении нужно прежде всего смотреть на профессионализм, а не на какие-то политические пристрастия. Надо отметить, что работа в самоуправлении кардинально отличается от работы в Сейме. Г-н Элксниньш в Сейме продемонстрировал себя как очень яркий политик, но самоуправление - это совсем иное. Так что его основная ошибка заключалась в кадровой политике. Нельзя в городе моментально как в 17-ом году менять всех подряд, не углубившись в профессиональную составляющую.



- И самое главное - если у тебя нет большинства, а именно как минимум 9 человек в команде, которым ты доверяешь, с которыми ты прошел огонь, воду и медные трубы, - нужно вести себя очень осторожно, дальновидно и мудро. В этом плане Элксниньшу помешала эйфория - “Вот, я - мэр, я победил!” В политике «я победил» - это когда у тебя все 15 голосов. “Полупобедил” - это когда у тебя 9. А когда у тебя 5 – это, как говорится, бабушка надвое сказала. Поэтому в большой игре нужно быть очень мудрым политиком.



О новой коалиции Эйгима и Лачплесиса

- Говоря о стабильности нынешней коалиции между Эйгимом и Лачплесисом, могу предположить, что учитывая то обстоятельство, что Правильтество Латвии возглавляет “Союз зеленых и крестьян», а Эйгим все-таки является членом этой партии, по крайней мере до выборов нового Правительства 100% ничего в Даугавпилсе во власти не поменяется. Латгальская партия прекрасно понимает, что если мэр является членом главенствующей в стране партии - это выгодно для города. Конечно, если только не случится какой-то глупости со стороны Эйгима и его ближайшего окружения. Но, тут я не думаю – все уже взрослые люди, детство давно закончилось.



Кто кем будет руководить

- Не думаю, что Лачплесис будет руководить Эйгимом. Все мы знаем, что Эйгим достаточно категоричный человек и я не припомню, чтобы кому-то удавалось им руководить. И у Лачплесиса никак этого не получится. Это приведет лишь к тому, что они разругаются, а в этой ситуации это не выгодно ни одному, ни другому.



О подорванном доверии горожан

- Доверие к власти подорвано уже давно. Люди не верят в то, что что-то может измениться в лучшую сторону. Явка на выборах показывает то, что город высказывает политикам свое "Фу", в том числе и мне.



О своих планах в политике

- Я вряд ли вернусь в политику. Последние выборы указали мне место. За меня не проголосовали и я не была избрана даже депутатом. Это мощное предупреждение мне свыше, - значит хватит. Я не из тех, кто карабкается изо всех сил, лишь бы хоть что-то. Я человек с гордостью и самолюбием. Мне не доверили - значит в политике я больше не нужна. И нечего набиваться. Более того, это было бы с моей стороны очень некрасиво. Надо признать, что на этом все закончилось. Как говорится - всему свое время.