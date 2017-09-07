В Латвии планируется ввести для семей из групп социального риска оплачиваемую государством контрацепцию, пишет Diena. В стране нередки ситуации, когда в многодетных семьях, где родители уже лишены родительских прав, на свет появляются новые дети.

Настало время положить конец системе "так получилось" - государство должно оплачивать контрацепцию семьям социального риска, считает руководитель организации "Papardes zieds" Ивета Келле. Эта отнюдь не утопическая идея - о введении оплаченной государством контрацепции говорит и Минздрав, а в некоторых странах ЕС она уже считается нормой.



Согласно исследованию, проведенному организацией "Papardes zieds" об использовании противозачаточных средств, цена является очень важным критерием для одной трети респондентов и скорее важным для 32% женщин и 27,7% мужчин. Цена становится менее важной с ростом дохода респондентов, что указывает на факт: в выборе средств контрацепции материальное положения респондента играет большую роль. Респонденты, проживающие в сельской местности, упоминали цену как важный фактор в выборе контрацептивов чаще, чем жители городов.



