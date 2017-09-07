Финансовый ущерб от мощного августовского паводка подсчитывают латгальские и видземские фермеры, но никто пока не оценивал масштабы ущерба для окружающей среды. Между тем, учитывая, что крестьяне до ливней удобряли поля озимых и использовали химикаты против вредителей, всё это потоки воды разнесли далеко вокруг, сообщает Latvijas radio.

Специалисты по приодоохране в этой связи не прогнозируют сильного загрязнения водоемов – но в то же время указывают, что специальный мониторинг качества воды на затопленных территориях следовало бы провести. Сейчас этого не делается.



Так, в пострадавшем от паводка крестьянском хозяйстве Эзерличи в Малнавской волости ливни, по словам хозяина Айвара Тронса, смыли верхний слой почвы на полях с посадками рапса площадью около 40 га. Убытки Тронс подсчитает после уборки урожая. Он надеется, что минеральное удобрение с полей не создаст загрязнения окружающей среды. После посадки рапс обрабатывают гербицидом – он тоже смыт. Но, по оценке фермера, по сравнению с нахлынувшей массой воды это было просто пустячное количество.



В Даугавпилсском региональном управлении Службы окружающей среды, по словам его руководителя Иветы Лобаноки, местные специалисты также пока не усматривают рисков загрязнения. В то же время и там мониторинг качества воды на пострадавших территориях не планируется. Управление разослало в муниципалитеты призыв сообщать о возможных рисках – но сигналов о каком-либо влиянии на экообстановку не было получено.



Кроме того, по словам Лобаноки, практика показывает, что после обильных дождей концентрация вредных веществ в водоемах, напротив, снижается, ведь дождь воду разбавляет. Если же и возникнет риск загрязнения веществами с полей, то не в таком объеме, чтобы природа не могла очиститься сама, прогнозирует она.



Между тем, по словам ассоциированного профессора Сельхозакадемии Айниса Лагздиньша, судя по фотографиям из пострадавшего региона, вода там – цвета кофе с молоком, что указывает на присутствие мелких частичек грунта в ней, и расценивать это следует именно как загрязнение:



«Потому что потом они осядут на дальнейших звеньях гидрографической сети и неблагоприятно повлияют на экосистему. Второй аспект – то, что на полях сохраняется стоячая вода, которая впитывается обратно в почву, а оттуда попадет в водоемы. Тут речь о веществах для подкормки посевов, больше о соединениях мочевины, которые в конце концов попадут с водой и в открытые водоемы».



Попадание веществ, используемых в сельском хозяйстве, в водоемы вызывает в последних усиленную эйтрофикацию – зарастание, пояснил профессор. Он также считает, что проверку качества воды при столь нетипичных масштабах паводка стоило бы приветствовать. К сожалению, в Латгалии станций мониторинга мало – они главным образом расположены в Земгале, Курземе и Видземе, регионах с более интенсивным сельским хозяйством.



«Это знак на будущее – что следовало бы увеличить число станций мониторинга воды по всей Латвии, чтобы в таких экстремальных случаях мы могли фиксировать и видеть последствия», – говорит Лагздиньш.



По данным Службы окружающей среды, паводок не привел к повреждениям на станциях очистки сточных вод и насосных станциях.



Как ранее сообщал Rus.lsm.lv, после катастрофически мощных ливней в восточной части страны, размывших дороги и заливших поля и хутора, 29 августа правительство объявило режим чрезвычайного положения на 27 административных территориях – в Латгалии и Видземе. Но только для отрасли сельского хозяйства, а не пострадавшего региона в целом. Особое положение сохранится до 30 ноября.



Официальный режим ЧП позволит фермерам в упрощенном порядке оформить заявки на получение компенсаций и страховых возмещений в связи с ущербом, который понесли их хозяйства в последнюю декаду августа от паводка, вызванного мощными ливнями.



4 сентября с соответствующим запросом в Минземледелия обратились руководители еще двух краевых администраций: Салас и Акнисте. Там, согласно полученным данным, ситуация не менее критическая. Уничтожены посадки зерновых и прочих культур, уборка урожая на залитых до сих пор полях невозможна. Оба края 5 сентября по решению правительства включили в список территорий, где действует режим ЧП.