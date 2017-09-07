Из-за неблагоприятных погодных условий в затронутых наводнениями сельских хозяйствах Латгалии все еще невозможно собрать урожай. И если в ближайшие дни сохранится пасмурная погода, тысячи гектаров посевов будут непригодны даже для кормления скота.

Служба поддержки села начала осматривать поля, которые крестьяне отмечают как полностью уничтоженные и просят компенсации.



В крестьянском хозяйстве Signija салнавского края карсавской волости вот уже три дня, как прекращен сбор урожая, начавшийся после наводнения. Аналогичная ситуация наблюдается и в других хозяйствах по соседству. Виноваты – дожди.



До наводнения удалось собрать урожай со 150-ти из 600 гектаров засеянных полей. После – еще 150. Оставшееся зерно после длительного пребывания в воде годно лишь для кормления скота. Но чтобы его собрать – поля должны просохнуть.



Чтобы крестьяне имели возможность претендовать на компенсацию, их поля должны быть полностью уничтожены. Сейчас Служба поддержки села получила 42 заявки на получение компенсаций. Речь идет примерно о тысяче гектаров. Но в ведомстве признают – это только начало.



Многие, до обращения за возмещением, еще надеются, что удастся собрать хоть что-то. К тому же, сейчас сотрудники Службы поддержки села начинают обследовать поля, расположенные в окрестностях Карсавы – этот район пострадал от наводнений сильнее всего. После этого будут осмотрены и все другие заявленные территории.



Пока представители ведомства посетили 35 полей, за которые крестьяне хотели бы получить компенсацию. Уничтоженным урожай признан на 20 из них.



Как именно будут подсчитываться компенсации пока неизвестно.



Министерство земледелия ранее заявляло, что компенсирует крестьянам издержки на посевы и подготовку земли, но не недополученную прибыль. Крестьяне надеются, что вместе с этим возмещением и тем урожаем, который удастся спасти, удастся хотя бы завершить год «по нулям».