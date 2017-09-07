C 1 октября в Даугавпилсе начнет оказывать услугу по вывозу мусора новый оператор - компания AADSO (SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”).

При оказании услуги фирма будет применять тариф в размере 7 евро за 1 кубический метр (без PVN 21%). Данная стоимость будет в силе с 1 октября по 31 декабря 2017 года, т.е. до того момента, пока не вступили в силу изменения в законе о природных ресурсах в налоговой ставке и тарифе, утвержденном Регулятором общественных услуг.



Компания AADSO призывает жителей своевременно заполнить анкету договора на вывоз мусора. Сделать этом можно следующим образом: придя лично в AADSO в абонентский отдел (ул. Славу,6 в Даугавпилсе) и заполнить анкету там; заполнить анкету и прислать ее по почте на адрес: Slāvu iela 6, Daugavpils, LV – 5404; либо заполнить анкету и прислать ее по электронной почте на адрес aadso.ligumi@inbox.lv



В период с 4 сентября по 30 октября жителей будут принимать в рабочие ни с 8.00.



Понедельник: 8.00-18.00.

Вторник: 8.00 – 19.00 ;

Среда: 8.00 – 19.00 ;

Четверг: 8.00 – 17.00 ;

Пятница: 8.00 – 15.00 .



В случае вопросов можно обращаться в компанию AADSO по телефонам: 65449033, 65449032, 29636728 va или по электронной почте: aadso.ligumi@inbox.lv.