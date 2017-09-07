Мы вдохновились вашими эмоциями и результатами предыдущего года и решили сделать красочный забег традицией в нашем городе, поэтому, совсем скоро, 24 сентября 2017 года, пройдет второй «Красочный забег HOLI» в Даугавпилсе.



Незабываемый старт, яркие «красочные ворота» и грандиозный финиш ждут каждого участника. В зоне Старта и Финиша вас ожидают сюрпризы – выступление танцевальной студии StopTime и игровая зона для детей будут радовать вас в течение всего дня! Кстати, самые быстрые и самые яркие участники забега получат вкусные и полезные призы!



Краски HOLI дружественны окружающей среде, не вредны для здоровья и легко смываются с одежды. Несмотря на то, что в основе красок используется мука, окрашенная пищевыми красителями, организаторы не рекомендуют использовать её для выпечки.



В этот же день Даугавпилс будет принимать участие в соревнованиях “Latvijas Spēcīgākā pilsēta”, где самые отважные и сильные представители нашего города смогут состязаться в непростой дисциплине – жиме лежа. Участникам будут предложены два варианта состязаний – жим лежа с весом 50 кг и жим лежа с весом 20 кг. Победителем будет считаться участник, сделавший большее количество упражнений.



Оплата за участие в красочном забеге HOLI производится на месте, поэтому убедительная просьба – приходите заблаговременно, чтобы не создавать больших очередей.



В цену билета входит одна упаковка красочного порошка, а также приятный сюрприз каждому участнику детского забега.



Дистанции:

800 м - Daers детский забег (до 12 лет) – участие бесплатно

4 км – Семейная дистанция – плата 5 Евро



Ход забега (Старт на площади Единства):

С 08.30 – Регистрация участников

11.00 – Старт Daers детский забег (до 12 лет)

11.30 – Старт семейной дистанции



Прими участие в самом красочном событии этого года! Не опоздай! Регистрируйся уже сейчас -





Это спортивной праздник для всех желающих – как для профессиональных спортсменов, так и для тех, кто просто любит активный образ жизни... Приходите целыми семьями, с детьми!Незабываемый старт, яркие «красочные ворота» и грандиозный финиш ждут каждого участника. В зоне Старта и Финиша вас ожидают сюрпризы – выступление танцевальной студии StopTime и игровая зона для детей будут радовать вас в течение всего дня! Кстати, самые быстрые и самые яркие участники забега получат вкусные и полезные призы!Краски HOLI дружественны окружающей среде, не вредны для здоровья и легко смываются с одежды. Несмотря на то, что в основе красок используется мука, окрашенная пищевыми красителями, организаторы не рекомендуют использовать её для выпечки.В этот же день Даугавпилс будет принимать участие в соревнованиях “Latvijas Spēcīgākā pilsēta”, где самые отважные и сильные представители нашего города смогут состязаться в непростой дисциплине – жиме лежа. Участникам будут предложены два варианта состязаний – жим лежа с весом 50 кг и жим лежа с весом 20 кг. Победителем будет считаться участник, сделавший большее количество упражнений.Оплата за участие в красочном забеге HOLI производится на месте, поэтому убедительная просьба – приходите заблаговременно, чтобы не создавать больших очередей.В цену билета входит одна упаковка красочного порошка, а также приятный сюрприз каждому участнику детского забега.800 м - Daers детский забег (до 12 лет) – участие бесплатно4 км – Семейная дистанция – плата 5 ЕвроС 08.30 – Регистрация участников11.00 – Старт Daers детский забег (до 12 лет)11.30 – Старт семейной дистанцииПрими участие в самом красочном событии этого года! Не опоздай! Регистрируйся уже сейчас - ej.uz/Holi2017