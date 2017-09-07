"Может неблагоприятно сказаться на детской активности и внимании" – такое предупреждение написано на цене пирожного в магазине. Об этом сообщает портал Skaties.lv.

Покупатели задаются вопросом, кто поощряет возрастные ограничения на продажу мучных изделий, чтобы дети, как и в случае с энергетическими напитками, не употребляли "химию".



"Тот факт, что пирожные содержат различные химические вещества, и так понятно. Но по словам технологов, эти вещества обычно добавляют в допустимых количествах. Если есть подобное предупреждение, значит ли это, что пирожное опасно для здоровья?", - сказал один из покупателей.



Фруктовые корзиночки продаются в Rimi на кондитерской витрине. Со стороны можно понять, что мучное изделие производится здесь же.



Однако представители магазина указывают, что в данном случае необходимо связываться в производителями пирожных – кондитерской фабрикой More, которая находится в Даугавпилсе.



В свою очередь, руководитель предприятия заявила, что предупреждение относится к красителю E102 и такую информацию необходимо публиковать в соответствии с законом.