Каждые 4 года особое внимание страны традиционно приковано к Даугавпилсу. Выборы в самоуправление в нашем городе всегда проходят с шумом, скандалами, разоблачениями, обвинениями, иногда с арестами и т.д. Ни в одном самоуправлении Латвии не наблюдается такой ожесточенной борьбы за места в городской думе, как в Даугавпилсе. Не утихают страсти в этот раз и спустя три месяца после выборов. Почему именно в нашем городе политические события проходят так эмоционально? В чем причина? В менталитете даугавпилчан? А может в чем-то другом?

Председатель правления Даугавпилсского театра Олег Шапошников считает, что всему виной, так называемая, "клановость" или "семейственность" в городе.



- Мне кажется, что Даугавпилс очень сильно заражен такой что-ли клановостью, семейственностью, если можно так сказать. Даугавпилс - город по величине средний, - не большой и не маленький. И из-за того, что он не маленький, здесь представлено большое политическое разнообразие, но т.к. он и не большой, это город, в котором, условно, все друг друга знают. И этот конфликт между многообразием и интимной, семейной, почти деревенской обстановкой создает вот эту клановость. Часто, я об этом знаю, руководители не могут уволить своего сотрудника или пожурить его за что-то, только потому, что он его какой-то родственник, сосед или еще кто-то. Это братание на уровне должностных лиц и бизнеса присутствует в Даугавпилсе, и мне лично, очень бросается в глаза. В маленьких городах это, наверное, тоже есть, но из-за того, что они (города) маленькие, там нет большого политического разнообразия. В больших городах как Рига, велико и политическое разнообразие, и присутствует и количественный и территориальный масштаб, при котором своячничество сводится к минимуму. <...>. Если бы в Даугавпилсе каждый депутат работал за себя, каждый был бы лично избран в думу, и никто не входил бы ни в какую коалицию, и каждый принимал решения руководствуясь своей совестью и здравым смыслом, это, возможно, решило бы проблему. Но все мы понимаем, что такого никогда не будет, потому что партии никуда не денутся. Это, конечно, утопия.



Отметим, что о проблеме кумовства в Даугавпилсе, и в городской думе в частности, говорится уже очень давно, однако изменить ситуацию пока никому не удавалось. Жители постоянно наблюдают, как чиновники выгодно трудоустраивают своих родных и знакомых, а также сопартийцев, не прошедших в думу на выборах. Решило ли бы проблему баллотирование каждого кандидата в депутаты отдельно, без партийных списков, вопрос сложный и неоднозначный.