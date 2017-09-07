На объявленный в Даугавпилсе конкурс набросков объектов, посвященных 100-летию Латвии, поданы три предложения. Об этом сообщила представитель общества "Latvijai-100" Геновефа Барковска.

По одному наброску предоставил каждый из трех приглашенных участников. Это опытные художники Ивар Майлитис, Ромуальд Гибовский и Глеб Пантелеев, с которыми общество "Latvijai-100" заключило договор.



На следующей неделе их работы оценит жюри, в состав которого вошли специалисты. Затем эскизы планируют предоставить для оценки жителям города.



Место расположения объекта остается неизменным. Это сад Единства.



Напомним, что от предыдущего проекта "Солнце", автором которого является Ояр Фельдберг, решено было отказаться из-за его дороговизны. Расходы на памятник предположительно составили бы от трех до четырех миллионов евро.