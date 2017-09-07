Служба государственных доходов (СГД) призывает крестьян Латгале, Земгале и Видземе, которые в результате наводнения в конце лета понесли урон, обращаться в СГД и использовать доступные инструменты поддержки, сообщили агентству в налоговой службе.

После объявления чрезвычайного положения из-за недавних ливней и причиненного ими ущерба крестьянам в Латгале, Земгале и Видземе можно претендовать на господдержку в сфере исполнения налоговых обязательств.



Крестьяне, задержавшие уплату налогов из-за ливней и наводнения, могут подать в СГД мотивированное заявление с просьбой составить график налоговых платежей и перечислять налоги частями или с просьбой отложить уплату налогов на срок до одного года, если задержка в оплате произошла в результате наступления форс-мажорных обстоятельств. Обстоятельства непреодолимой силы необходимо подтвердить документально. Если пострадавшее лицо (фермер) просит выплатить налоги по частям, к таким платежам не будут применяться штрафные санкции.



В свою очередь предприятия, которых чрезвычайное положение затронуло косвенно, могут использовать предусмотренную законом о налогах и пошлинах возможность и разделить налоговые платежи на срок до одного года. В этом случае налогоплательщику в течение месяца со дня наступления срока исполнения налогового платежа следует обратиться в СГД с мотивированным письменным заявлением.