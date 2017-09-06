На этой неделе начался прием заявлений от крестьянских хозяйств, пострадавших в результате августовской непогоды и желающих получить обещанную государством компенсацию. Какой она будет — пока в точности неизвестно, но «однозначно не 100%», уже предупредило правительство.

По очень приблизительным подсчетам, на компенсации фермерам за потерянный урожай потребуется несколько миллионов евро. Точная цифра будет известна через месяц, когда все желающие подадут свои расчеты, и эти выкладки будут проверены. Сотрудники Службы поддержки села (LAD) готовятся тщательно проверять все запросы, но делать это очень оперативно, рассказала в передаче Латвийского радио 4 «Домская площадь» руководитель Южнолатгальского отделения LAD Инга Лукашевича:



«Получив заявку, мы в течение трех рабочих дней съездим обследовать эти площади. Вчера у нас было подано пять заявок, был большой интерес, люди приходили взять бланки, чтобы дома их заполнить. Было много звонков. Так как мы должны быстро реагировать и выезжать к крестьянам оценивать убытки, мы в четырех хозяйствах уже побывали».



Как уже сообщалось, за первые дня приема заявок в LAD было принято по всей Латвии 65 анкет.



Тем временем крестьяне сутками трудятся на полях, с горечью отмечая, что потери могут оказаться еще больше, чем констатировалось в прошлом месяце. По словам эксперта Крестьянского сейма, владельца земельных участков в Карсавском и Лудзенском краях Мартиньша Тронса, сейчас на полях неубранный урожай лежит на тысячах гектаров:



«Вода, может, понемногу уйдет — появится возможность попасть на поле и попытаться собрать урожай. Но прогноз погоды гласит, что будет дождь».



Фермер из Даугавпилсского края Виктор Каланс, в свою очередь, не уверен в справедливости расчета компенсаций.



«Тут какой-то неправильный критерий. Слышал я о позиции министерства: будут оценивать только прямые затраты, а не [недополученную] прибыль. А как определить конкретные затраты каждого? Это нужно к каждому прийти и выяснить, сколько он вложил. Думаю, в данной ситуации нужно определить просто — какая культура посеяна. И пусть наш консультационный центр (Центр консультаций и образования на селе) определяет, какие затраты на один гектар. И исходя из среднестатистических данных платить компенсацию», — подчеркнул Каланс.



Между тем, помощь при природных катаклизмах — это для крестьян не единственный источник получения денег от государства, напоминает директор департамента поддержки развития села Министерства земледелия Латвии Лиене Янсоне:



«Думаю, что мы сделали максимально возможное, чтобы крестьяне могли просто и оперативно все заполнить — ничего сложного для них не будет. Не отвечаю за правительство, но со своей стороны мы делаем все, чтобы с 16 октября крестьяне получали и другие положенные им платежи. Это тоже облегчит их финансовое положение. Так что компенсация за потерянный в августе урожай — не единственная возможность помочь им продолжить работу».



При Министерстве по охране окружающей среды и региональному развитию работает Координационный совет по ликвидации последствий ливней и наводнения. Парламентский секретарь министерства Янис Эглитс считает, что полученный этой осенью опыт пригодится в дальнейшем для координации действий самоуправлений.



«Первый недостаток проявился в том, что законом не определено конкретно, что именно должны в таких случаях делать самоуправления. Поэтому надо усовершенствовать гражданскую оборону — либо обучением, либо практическими семинарами, чтобы было всем понятно, что и в какой момент надо делать. Второе – больше инициативы со стороны самоуправлений! Не надо ждать указаний из Риги, надо оперативно решать вопросы и координировать действия внутри региона. Над этими вопросами мы и будем работать».



Впрочем, самоуправления, на чьей территории находятся пострадавшие хозяйства, сами ходят с протянутой рукой. Вчера в Ригу приезжали представители латгальских волостей, чтобы узнать, насколько в правительстве поддержат материально их затраты на восстановление инфраструктуры. Размыты дороги, у жителей затоплены подвалы домов и погреба. Тут уже не до убытков крестьян. Хотя, по словам председателя Карсавской краевой думы Инары Силицкой, местная власть как раз оперативно отреагировала на возникшую проблему:



«Я позволила себе позвонить и вырвать из отпуска министра сельского хозяйства Дуклавса. Он приехал к нам, встречался с крестьянами и сразу дал надежду, что проблему можно хотя бы частично решить.



Государство наше сталкивалось с весенними паводками. С таким — первый раз! Все задавали вопрос: а как, а что, как дальше? Но спасибо, что оперативно в понедельник уже созвали совещание, и в Ливаны приехали министры и премьер, и уже сразу старались разрулить эту беду».



В настоящий момент чрезвычайное положение объявлено во всех самоуправлениях Латгалии, а также частично — в Земгале и Видземе. Но действует режим ЧП только в сельскохозяйственном секторе — так решило правительство. Пострадавшие от непогоды крестьяне имеют возможность подать просьбу о компенсации до 2 октября. В Министерстве земледелия заверили, что деньги за потерю урожая будут выплачены пострадавшим до конца этого года.



Как ранее сообщал Rus.lsm.lv, после катастрофически мощных ливней в восточной части страны, размывших дороги и заливших поля и хутора, 29 августа правительство объявило режим чрезвычайного положения на 27 административных территориях – в Латгалии и Видземе. Но только для отрасли сельского хозяйства, а не пострадавшего региона в целом. Особое положение сохранится до 30 ноября.



Официальный режим ЧП позволит фермерам в упрощенном порядке оформить заявки на получение компенсаций и страховых возмещений в связи с ущербом, который понесли их хозяйства в последнюю декаду августа от паводка, вызванного мощными ливнями.



На этой неделе с соответствующим запросом в Минземледелия обратились руководители еще двух краевых администраций: Салас и Акнисте. Там, согласно полученным данным, ситуация не менее критическая. Уничтожены посадки зерновых и прочих культур, уборка урожая на залитых до сих пор полях невозможна. Оба края 5 сентября по решению правительства включили в список территорий, где действует режим ЧП.