9 сентября 2017 года в городе Плявиняс состоится IV Туристическая информационная ярмарка Латвии, в которой Даугавпилс, приглашая посетить город и край, примет участие уже в 4 раз.

Актуальное туристическое предложение Даугавпилса на IV Туристической информационной ярмарке Латвии будет представлять Агентство информации и развития туризма Даугавпилсского городского самоуправления и Центр любознательности “Zinoo Daugavpils”, который предложит поучаствовать в увлекательных экспериментах, а также пригласит принять участие в изготовлении воздушных ракет.

Уже традиционно, данное мероприятие является отличной возможностью для представителей туристической отрасли ознакомить путешественников с туристическим предложением своего края. В свою очередь, для путешественников Латвии – это удобный способ получить всю необходимую информацию. Свои заявки на участие в ярмарке подали Туристические информационные центры из Цесиса, Гулбене, Прейли, Мазсалацы, Смилтене, Добеле, Туристическая ассоциация Огре, а также Агентство по охране природы Латвии и другие. В ярмарке примут участие также представители домашних хозяйств и ремесленники регионов Латвии. Стоит отметить, что этой осенью Туристическая информационная ярмарка состоится как одно из мероприятий в честь 90-летия города Плявиняс.

Гости ярмарки смогут посетить концерты и другие мероприятия, а также поучаствовать в лотерее и выиграть призы.

Организаторами IV Туристической информационной ярмарки являются Ассоциация туристических информационных организаций Латвии "LATTŪRINFO" в сотрудничестве с Туристическим информационным центром города Плявиняс.

Первая туристическая информационная ярмарка в Латвии состоялась 3 года назад в Бауске, с тех пор появилась традиция организации ярмарки в разных городах Латвии. Место проведения ярмарки в следующем году будет разыграно среди участников мероприятия.