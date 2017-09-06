В Латгале для движения открылась еще одна пострадавшая от наводнения дорога - V753 Ливаны-Стеки у Герцаны, сообщает АО «Латвияс валстс цели» в твиттере.

Для движения все еще закрыты несколько местных дорог в Латгале, например, Упитес-Демерово (V478) возле Буки и Демерово, Селеково-Деглово-Голышево (V507) перед Голышево, Салнава-Мотриня возле Крутого.



Движение будет восстановлено, как только уровень воды упадет и можно будет проводить ремонтные работы.