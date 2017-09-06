Согласно решению Комиссии по регулированию общественных услуг № 90 „О порядке применения тарифов на тепловую энергию акционерного общества „Даугавпилс силтумтикли”” от 24 августа 2017 года, в сентябре 2017 года потребителям применяется тариф на тепловую энергию - 48,97 EUR/MWh (без НДС). Об этом сообщила администрация АО „Даугавпилс силтумтикли”.

Напомним, что тариф на теплоэнергию в августе также составлял 48,97 EUR/MWh.



Задолженность за отопление клиентов предприятия „Даугавпилс силтумтикли” на 1 августа составляла 3 396 510 евро.