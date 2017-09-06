На днях после смены мэра Даугавпилса, депутаты проголосовали и за новых заместителей мэра. Ими стали Игорь Прелатов и Айвар Здановский. Теперь вице-мэров в думе два , а не три, и обязанности делятся немного иначе.

Первый заместитель мэра И. Прелатов впредь будет отвечать за управление собственностью, администрирование налога на недвижимость, решение жилищных вопросов, хозяйственную деятельность, вопросы развития города, туризм, привлечение инвестиций и контроль предприятий самоуправления.



Вице-мэр А. Здановский в свою очередь будет заниматься вопросами образования, здравоохранения, культуры, сотрудничества с общественными организациями и уменьшения безработицы.



Остальные сферы: социальная, спортивная и сфера работы с молодежью будут в ведении председателя думы Р. Эйгима.