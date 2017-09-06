Депутат Даугавпилсской думы от Латгальской партии Айвар Брок принадлежит к числу латышской интеллигенции, стоящий на страже государственного языка. На заседаниях думы он с особым трепетом вычитывает подготовленные проекты и поправляет грамматические и стилистические ошибки, допущенные при составлении документов.

Ввиду такого трепетного отношения к латышскому языку, мы попросили оценить его знания латышского новым мэром Рихардом Эйгимом.



О языке



- Знания латышского Рихарда Эйгима далеки от совершенства, не идеальны, но я уверен, что его знания будут лучше. Я пообщал, что помогу ему в овладевании языком, Эйгим сам этого хочет. Так что будем совершенствовать его знания. Я надеюсь, что он серьезно к этому отнесется.



- Тот уровень знаний, который у него есть на данный момент, конечно, несколько осложняет выполнение функций градоначальника, но, как он сам сказал, у него есть помощники.



- Как латыш я вижу все эти огрехи, я не горжусь этим, но я думаю, что Эйгим будет работать над этим и я сам за этим прослежу.



- Я приветствую людей, которые пытаются говорить на латышском, пусть и с ошибкам. Когда мы сидим в коалиции, Эйгим говорит только на латышском, пытается. Я предпочитаю людей, которые ошибаются, но говорят, чем тех, которые не ошибаются, и не говорят. Поэтому у меня двойственное отношение - с одной стороны да, этих знаний недостаточно, это не очень хорошо, но с другой стороны, я надеюсь, что эта ситуация поправится.



О коалиции и выборе мэра



- Латыши в большей степени голосовали за Латгальскую партию. Я знаю, что многие не согласны с тем, что сейчас Латгальская партия идет вместе с Эйгимом. Я сам лично не в восторге от этой комбинации, но всю переговорную часть по новой коалиции мы со своей стороны доверили Янису Лачплесису, поэтому это закончилось тем, чем закончилось. Мне тоже приходится объяснять своим сторонникам, которые поддерживали Латгальскую партию, что это такой продукт коалиционного договора. Наверное, не было какого-то другого пути. Я так понимаю, что было два варианта - или создается такая коалиция, или не создается. Конечно, я бы хотел, чтобы председателем был Латчплесис, а Эйгим был заместителем, но было принято решение отдать всю административную власть “Нашей партии”, зато «Латгальская партия” будет более активна в комитетах, так как основная работа происходит именно там.