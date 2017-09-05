Служба государственных доходов напоминает, что все владельцы квартир обязаны платить подоходный налог в том случае, если квартиры сделаются в аренду. Есть два способа, как заплатить налог с доходов от аренды квартир.

Первый способ предусматривает уплату 10-процентного налога, и он выгоден в том случае, если нет расходов по содержанию квартиры, поскольку в первом варианте списывать расходы владелец не имеет права. Он просто учитывает размер полученных доходов, например 300 евро в месяц и отчисляет 10% от этой суммы, то есть 30 евро в виде налога. СГД напоминает, что в течение 5 дней после заключения договора аренды владелец жилья должен подать в СГД копию договора и заявление о том, что хозяйственная деятельность не будет регистрироваться. Платить налог можно раз в год при подаче годовой декларации. Списать в издержки можно только налог на недвижимость.



Например, квартиры сдается за 300 евро в течение года. За год доходы составили 3600 евро. Из них налог на недвижимость - 600 евро. Остается 3000 евро, из которых налог составит 300 евро в год.



Второй способ подойдет тем владельцам недвижимости, у которых есть расходы по содержанию квартиры. Они могут платить 23% от прибыли, то есть разницы между доходами и расходами. В этом случае им надо регистрировать хозяйственную деятельность. Однако если разница между доходами и расходами составляет 380 евро и более (в будущем году - 430 евро), то придётся заплатить еще и социальный налог с этой суммы в размере 31,13%. Он платится раз в квартал.



А 23% налога на прибыль нужно будет заплатить при подаче годовой декларации раз в год.Во втором случае у владельца квартиры есть право применить также необлагаемый минимум и получить налоговые льготы по оправданным издержкам.