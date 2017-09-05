5 сентября на внеочередном заседании Даугавпилсской думы рассматривался вопрос о соответствии Рихарда Эйгима занимаемой должности.

Вопрос был инициирован депутатами партии "Согласие", которые ставят под сомнение возможность выполнять Рихардом Эйгимом функии председателя самоуправления ввиду, по их мнению, неудовлетворительного знания государственного языка.



Большинством голосов Рихард Эйгим в результате голосования сохранил свою должность.