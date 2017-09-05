5 сентября мэр Даугавпилса Р. Эйгим созывает внеочередное заседание городской думы. На нем будут рассмотрены два вопроса.

Первый касается работы в комитетах. Депутаты выберут членов постоянных комитетов.



А вот второй пункт плана заседания звучит до боли знакомо - за освобождение от занимаемой должности председателя Даугавпилсской думы Рихарда Эйгима ("Наша партия"). Напомним, что данный пост он занял всего 2 дня назад, инициировав перед этим снятие с должности своего предшественника и бывшего коллеги по коалиции Андрея Элксниньша ("Согласие"). Иными словами, за последние 4 дня это уже второе по счету голосование за освобождение от должности мэра города. Вопрос на рассмотрение вынесли депутаты партии "Согласие".



Заседание назначено на 11.00.