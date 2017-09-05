5 сентября мэр Даугавпилса Р. Эйгим созывает внеочередное заседание городской думы. На нем будут рассмотрены два вопроса.

Первый касается работы в комитетах и определения состава членов комиссий.



Вторым вопросом будет рассмотрено соответствие нового мэра города Рихарда Эйгима занимаемой должности. Инициаторами рассмотрения данного вопроса выступили депутаты партии "Согласие" во главе с Андреем Элксниньшем, еще недавно возглавлявшим думу Даугавпилса. По мнению депутатов "Согласия" Рихард Эйгим не может полноценно выполнять функции председателя самоуправления ввиду слабого знания государственного языка.



В запросе депутатов "Согласия" говорится, что при избрании нового мэра были нарушены нормы ст. 21 закона о самоуправлениях и пункта 73 положения о Даугавпилсском городском самоуправлении. Эйгимс отказался отвечать на вопросы депутатов и не провел прения. Депутаты "Согласия" просят Министерство охраны среды и регионального развития дать заключение в этой связи.



Они также обращают внимание на то, что Даугавпилсская дума председательствует сейчас в Латвийской ассоциации больших городов, и нужно перестать дискредитировать город на местном и национальном уровне.



В ходе заседания состоится дискуссия, Рихарду Эйгиму будет задан ряд вопросов, ответы на которые лягут в основу голосования депутатов о соответствии его занятому посту.



Заседание, в ходе которого решится останется ли мэр города Рихард Эйгим в кресле градоначальника, назначено на 11:00.



