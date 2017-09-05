4 сентября на созванном внеочередном заседании Даугавпилсской думы было принято несколько решений.

Во-первых, депутаты проголосовали за изменение количества членов постоянных комитетов. В результате в Финансовом комитете будет не 11 депутатов, а 10; в Комитете по вопросам образования и культуры - вместо 6 народных избранников бдут работать 7, а в Имущественном комитете - 5 депутатов вместо 6.

Во-вторых, большинством голосов депутаты приняли решение о том, что решение думы №356 теперь считается недействительным. Подразумевалось решение о создании Бюро мэра, организованном при мэре А. Элксниньше. Отныне Бюро больше не существует.