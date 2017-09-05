4 сентября на созванном внеочередном заседании Даугавпилсской думы было принято несколько решений.
Во-первых, депутаты проголосовали за изменение количества членов постоянных комитетов. В результате в Финансовом комитете будет не 11 депутатов, а 10; в Комитете по вопросам образования и культуры - вместо 6 народных избранников бдут работать 7, а в Имущественном комитете - 5 депутатов вместо 6.
Во-вторых, большинством голосов депутаты приняли решение о том, что решение думы №356 теперь считается недействительным. Подразумевалось решение о создании Бюро мэра, организованном при мэре А. Элксниньше. Отныне Бюро больше не существует.
Во-вторых, большинством голосов депутаты приняли решение о том, что решение думы №356 теперь считается недействительным. Подразумевалось решение о создании Бюро мэра, организованном при мэре А. Элксниньше. Отныне Бюро больше не существует.
Уж тогда следовало принять известное правило "с котами нельзя"!
Уверен, что мэр понятия не имеет откуда это. А когда-то врал, что его любимый автор Теодор Драйзер, - было смешно. Жду проекта с жизненной необходимостью для города, а именно,- приобретение участка земли на 2-пречу, где была заправка, миллиона этак за полтора-два, не меньше...