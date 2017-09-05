В ночь на понедельник в Ливанском крае затопило участок дороги V753 Ливаны — Стеки, возле Герцани, сообщает Latvijas Valsts ceļi.

Из-за дождя поднялся уровень воды в Скребельском торфяном болоте, которое и залило дорогу.



На сегодня в Латгалии из-за наводнения закрыто движение по пяти государственным дорогам местного значения. Как только уровень воды упадет и дороги отремонтируют, движение вновь откроют.