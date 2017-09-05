Уже в десятый раз Латвия назвала свой фильм, который сможет претендовать на право быть номинированным на ежегодную премию Киноакадемии США «Оскар» в категории лучшего иностранного (Best Foreign Language Film). В этом году выбор пал на «Хронику Мелании» режиссера Виестура Кайриша.

Решение отборочная комиссия, созданная Национальным киноцентром, приняла в понедельник 4 сентября. «Хроника...», снятая на студии Mistrus Media, отвечает всем формальным критериям: она создана в период с 1 октября 2016 по 30 сентября 2017 года, не менее недели пробыла в репертуаре кинотеатров, и она не на английском языке.



Национальную премьеру «Хроника Мелании» пережила 1 ноября 2016 года, и за пару месяцев ее посмотрело в кинотеатрах свыше 75 тысяч зрителей – это был рекорд посещаемости в прошлом году.



Напомним, что снимался фильм в Латгалии, в Зилупском крае.



Церемония вручения премии «Оскар» состоится 4 марта 2018 года в Лос-Анджелосе. Номинанты станут известны 23 января.

