В скором времени Даугавпилсская дума, совместно с Сиростким судом и Социальной службой, начнет обширную кампанию по привлечению внимания к движению приемных семей.
Ее цель — оповестить жителей о возможностях и гарантиях, которые они получат, став новыми родителями для детей-сирот Даугавпилса.
Таким образом, руководство думы надеется вовлечь в программу новые приемные семьи, увеличив их количество в городе с 12 до 30.
Как сообщает сайт даугавпилсского самоуправления, информационная кампания будет включать в себя ряд мероприятий: встречи и семинары с потенциальными приемными семьями, издания специальных буклетов, создание разнообразной атрибутики социальной рекламы, а также активную работу в социальных сетях.
Планируется также выпуск серии передач с участием уже существующих в Даугавпилсе приемных семей, которые расскажут о своих буднях и своей миссии.
"Помимо увеличения пособий, в течение ближайших месяцев будет разработана специальная программа реабилитации для приемных детей и их родителей", — заявила депутат думы, председатель Комитета по социальным вопросам Марьяна Иванова-Евсеева.
Таким образом, руководство думы надеется вовлечь в программу новые приемные семьи, увеличив их количество в городе с 12 до 30.
Как сообщает сайт даугавпилсского самоуправления, информационная кампания будет включать в себя ряд мероприятий: встречи и семинары с потенциальными приемными семьями, издания специальных буклетов, создание разнообразной атрибутики социальной рекламы, а также активную работу в социальных сетях.
Планируется также выпуск серии передач с участием уже существующих в Даугавпилсе приемных семей, которые расскажут о своих буднях и своей миссии.
"Помимо увеличения пособий, в течение ближайших месяцев будет разработана специальная программа реабилитации для приемных детей и их родителей", — заявила депутат думы, председатель Комитета по социальным вопросам Марьяна Иванова-Евсеева.