В скором времени Даугавпилсская дума, совместно с Сиростким судом и Социальной службой, начнет обширную кампанию по привлечению внимания к движению приемных семей.

Ее цель — оповестить жителей о возможностях и гарантиях, которые они получат, став новыми родителями для детей-сирот Даугавпилса.



Таким образом, руководство думы надеется вовлечь в программу новые приемные семьи, увеличив их количество в городе с 12 до 30.



Как сообщает сайт даугавпилсского самоуправления, информационная кампания будет включать в себя ряд мероприятий: встречи и семинары с потенциальными приемными семьями, издания специальных буклетов, создание разнообразной атрибутики социальной рекламы, а также активную работу в социальных сетях.



Планируется также выпуск серии передач с участием уже существующих в Даугавпилсе приемных семей, которые расскажут о своих буднях и своей миссии.



"Помимо увеличения пособий, в течение ближайших месяцев будет разработана специальная программа реабилитации для приемных детей и их родителей", — заявила депутат думы, председатель Комитета по социальным вопросам Марьяна Иванова-Евсеева.