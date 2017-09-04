Депутаты Даугавпилсской думы от партии "Согласие" обратились с письмом к мэру Рихарду Эйгиму, в котором требуют созвать внеочередное заседание думы и рассмотреть вопрос о его соответствии занимаемой должности.

В документе, направленном мэру, указано, что на заседании, во время которого проходили выборы нового мэра (Р. Эйгима) были нарушены требования 21 статьи закона "О самоуправлениях" и 73-й пункт Положения о работе самоуправления.



Как сообщается, в ходе заседания Р. Эйгим отказался проводить дебаты по данному вопросу и отвечать на вопросы депутатов, отмахиваясь словами "Pēc tam, pēc tam" (потом). Однако, это "потом" так и не наступило. В связи с этим у депутатов возникли сомнения о дееспособности градоначальника, когда тот, с одной стороны - не понимает, что у него спрашивают, с другой - то, что говорит сам.