В Даугавпилсе произошел очередной политический переворот.

2 сентября в 11 часов от должности мэра был освобожден Андрей Элксниньш. В 15 часов депутаты большинством голосов выбрали новым мэром Даугавпилса Рихарда Эйгима.



В ходе внеочередного заседания также был рассмотрен вопрос об освобождении от своих должностей вице-мэров Валерия Кононова и Ливии Янковской. Большинством голосов депутатов они также как и Андрей Элксниньш потеряли свои посты.

При этом, новоизбранный мэр Рихард Эйгим не смог обстоятельно объяснить коллегам из оппозиции, чем мотивировано отстранение от должности их сопартийца Валерия Кононова. Единственное, что он сказал, что это решение политическое. Решение отстранить Ливию Янковскую, от списка партии которой Эйгим стартовал на выборах, было объяснено невозможностью совмещения ею должностей.



Политический переворот 2017 года в Даугавпилсе произвели, в прошлом политические оппоненты, Рихард Эйгим и Янис Лачплесис. Заручившись поддержкой своих депутатов, они оставили партию «Согласие» за бортом, объединившись против них в единую коалицию.