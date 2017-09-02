2 сентября в 15:00 в Даугавпилсской думе прошло внеочередное заседание, на котором депутаты голосовали за нового мэра Даугавпилса. При поддержке всех членов «Латгальской партии», председателем которой является Янис Лачплесис, большинством голосов новым мэром Даугавпилса был избран Рихард Эйгим.
Напомним, в этот же день четырьмя часами ранее с должности председателя самоуправления был снял Андрей Элксниньш, который проработал на посту градоначальника чуть более двух месяцев.
Отстранение Элксниньша от должности инициировала новая коалиция, в которую объединились Рихард Эйгим и Янис Лачплесис.
Ранее Рихард Эйгим дважды был мэром Даугавпилса — в период с 2001 по 2003 год, а также в период с июля по сентябрь 2009 года. Оба раза его полномочия были завершены досрочно путем отстранения от должности.
Отстранение Элксниньша от должности инициировала новая коалиция, в которую объединились Рихард Эйгим и Янис Лачплесис.
Ранее Рихард Эйгим дважды был мэром Даугавпилса — в период с 2001 по 2003 год, а также в период с июля по сентябрь 2009 года. Оба раза его полномочия были завершены досрочно путем отстранения от должности.
Ведь многие голосовали за предателей и жуликов, которые напоказ обливали друг-друга помоями, - вам теперь, после произошедшего, не стыдно будет смотреть на отображение в туалетном зеркале по утрам?
Ведь именно благодаря вам жульё будет грабить городской бюджет и не видать теперь инвалидам 3 группы обещанного с Нового 2018 года бесплатного проезда в общественном транспорте.
И ещё много, много чего проплывёт мимо вашего носа в карманы жулья.