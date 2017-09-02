2 сентября в 15:00 в Даугавпилсской думе прошло внеочередное заседание, на котором депутаты голосовали за нового мэра Даугавпилса. При поддержке всех членов «Латгальской партии», председателем которой является Янис Лачплесис, большинством голосов новым мэром Даугавпилса был избран Рихард Эйгим.

Напомним, в этот же день четырьмя часами ранее с должности председателя самоуправления был снял Андрей Элксниньш, который проработал на посту градоначальника чуть более двух месяцев.



Отстранение Элксниньша от должности инициировала новая коалиция, в которую объединились Рихард Эйгим и Янис Лачплесис.



Ранее Рихард Эйгим дважды был мэром Даугавпилса — в период с 2001 по 2003 год, а также в период с июля по сентябрь 2009 года. Оба раза его полномочия были завершены досрочно путем отстранения от должности.