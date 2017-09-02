В редакцию портала nasha.lv обратился один из жителей города, который захотел поделиться со всеми и выразить благодарность врачам Даугавпилсской региональной больницы.

"После тренировки в жаркое время в субботу 18 августа мне стало плохо в области сердца.

Не приученный к врачам, больше избегающий их ,доехал на автомашине до здания Скорой Помощи в Даугавпилсе и сдался дежурной медсестре,

попросил оказать помощь. Моментально меня поместили в автомашину СП ,где бригада врача Лидии Забелиной взяла кардиограмму, измерила давление и быстро приняла решение доставить меня в Центральную Больницу с подозрением на стенокардию. В приемном покое меня быстро и квалифицированно осмотрел доктор Сергей Панадин и направил в отделение кардиологии (Зав.отделением Галина Дормидонтова). Была суббота ,выходной день ,но доктор Иван Дырман принял все мены для установления диагноза, а доктор Аркадий Семененко, установив окончательный диагноз, незамедлительно отдал приказ поместить меня в интенсивную палату кардиологии,(под наблюдение многих приборов фиксирующих работу сердца) и назначил внеочередное коронарное обследование. В понедельник Галина Дормидонтова сделала все что-бы коронарное обследование состоялось как можно раньше. При обследовании доктором Осиповым был выявлен инфаркт, блестяще проведена стандартная операция - коронарная ангиопластия. Мое пребывание в интенсивке было окружено максимальной заботой и вниманием работающего персонала .А работать там не так просто как я увидел.Пациенты обездвижены,в датчиках.. После перевода в общую палату ,аналогично персонал отличался вниманием ,вежливостью и быстрым выполнением своих проф.обязанностей.

Хочется выразить огромное спасибо дружному, сплоченному коллективу отделения кардиологии под руководством доктора Дормидонтовой.Красивая, умная женщина оказалась волевым ,энергичным,быстро принимающим решения врачом. Отдельное спасибо доктору Аркадию Семененко, который верно поставил предположительный диагноз и был моим наблюдающим, лечащим врачом.

Юлия Филиппова, Марина Алексеева, Ирина Юревича, Ия Несипова, Марина Леонович, Вера Степанова, Людмила Дмитриева, Елена Димитриева ,Светлана Николаева, Инга Маевска- вам, персоналу, медсестричкам кардиологии - большое спасибо за ваш труд !

Сергей."



Отметим, что Сергей — отнюдь не богатый клиент, который всем заплатил дополнительно. Он обычный житель нашего города, такой же как и мы с вами. Так уж сложилось, что наши горожане уже привыкли жаловаться на плохую работу медиков. Проблемы, безусловно, есть, а плохие впечатления и неудачный опыт надолго остаются в памяти. Однако обвинять в непрофессионализме всех подряд не стоит. И история Сергея - яркий тому пример. К тому же далеко не единственный. Многие наши жители благодарны врачам и медсестрам за оказанную помощь, а подчас и спасение жизни. Просто не все готовы выражать эту благодарность в СМИ, чаще люди говорят спасибо в кабинетах и палатах, долго вспоминают добрым словом медиков в разговорах с близкими. И эта благодарность самая искренняя.