Сегодня, 2 сентября, в нашем городе проходит молодежный фестиваль "Артишок". Все горожане и гости города приглашаются в 15.00 на площадь Единства и в парк Дубровина. Там состоится официальное открытие фестиваля.

В 11.00 начнутся соревнования по разным видам спорта: уличный баскетбол, футбол, бокс, тяжелая атлетика и ориентирование. с 15.00 будут проходить творческие мастерские, выставки, презентации, соревнования и мастер-классы: мастер-класс по граффити от общества "TemART"; "Footbag", соревнования от общества "D’Saint"; захватывающая игра «watershoot» от общества "IIC Dino"; кулинарное обучение от общества "Ricība"; «Daugavpils csooter club» предложит мотошоу; мастер-класс по йоге от "YOGA SHAKTI" и множество других интереснейших занятий.



В 19.45 на площади Единства можно будет наблюдать демонстративные прыжки с парашютами участников соревнований „Sniper pilot 2017”.



В 20.20 начнется концерт группы „Gain Fast”. В заключение мероприятия всех ждет дискотека с DJ Alvis.



Вход на праздник - свободный.