Латгалия понемногу оправляется от «холодного душа» – последствий аномально мощных ливней. VAS Latvijas autoceļu uzturētājs к пятнице 1 сентября завершило ликвидацию разрушений на дороге Виляка – Карсава (Р45).

Теперь проезд возможен и возле Пазлауги, и рядом с Балтинавой. Размытые места на дороге засыпаны песком, а поверх него – щебнем, сообщает предприятие. У Пазлауги надежности ради проложена временная дорога в объезд опасного участка.



Из-за паводка и промоин все еще закрыт проезд по шести дорогам местного значения:



Упитес - Демерово (V478) возле Буков и Демерова;



Мердзене – Чери (V534) близ Рузоров;



Селеково – Деглово – Голышево (V507) рядом с Голышево;



Илуксте – Илзе – Виткушки (V702) рядом с Зилите;



Салнава – Мотрино (V531) возле Крутова;



Рускулово – Берзпилс (V493) возле Зосуль.



Снова можно пользоваться автодорогами Рожупе – Швирксты (V759), Тилжа – Балтинава (V460), Карсава – Карсавская ж/д станция (V503), Роговка – Межвиды – Пушмуцово (V499), открыта также одна полоса на дороге Вишки – Гравери (V676) возле Амбелей.



Латгалия неделю назад сильно пострадала от паводка, вызванного ливнями - были не только затоплены посевы на полях и многие хутора, но также пострадали дороги и инфраструктура. В 27 краях региона правительство объявило чрезвычайное положение в сельскохозяйственном секторе - это упростит крестьянам получение компенсаций за понесенный ими ущерб.