Сегодня в программе "Диалог с городом" на радио "Алиса+" одна из горожанок подняла проблему детского сада №26. Долгожданная реновация настолько затянулась, что 1 сентября дети не смогли вернуться в свои группы. Как пояснили ответственные службы, ремонтные работы не будут завершены ни в сентябре, ни в октябре, ни в ноябре.

Мэр Даугавпилса А. Элксниньш отвечая на вопрос обеспокоенной жительницы, сказал следующее: "26-ой садик - очень проблемное наследство от прежней думы. Из-за нарушений и в проектировании, и в строительстве и т.д. начиная с 2014-2015 года проект проблематичный. Закупочная процедура была проведена очень давно, а договор на проведение работ заключили незадолго до смены власти; затем у подрядчика возникли финансовые проблемы и не оказалось средств для того, чтобы продолжать строительство". В итоге , по словам мэра, уже новому руководству города пришлось срочно создавать рабочую группу, которая занимается проблемой реновации данного детского сада. В свою очередь Управление образования решает вопрос временного размещения детей в других местах.



Добавим, что гарантировать скорое решение проблемы на данный момент никто не может. Обостренная политическая ситуация, а также запланированная оппозицией на завтра смена власти, снова приостановит работу городской думы. Как и в каком направлении пометет новая "старая" метла, пока не ясно. Жителям остается лишь ждать и надеяться на лучшее.