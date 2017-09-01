Через три года владельцам частных домов в населенных пунктах, которые не подключены к централизованной канализации, придется раскошеливаться. С 1 января 2020 года вступают в силу новые правила Кабинета министров, касающиеся содержания этих несовершенных благ цивилизации.

Предписывается у сертифицированных фирм заказать техническую документацию на выгребную яму и в дальнейшем раз в год проводить "техническое обслуживание" емкости для хранения фекалий — проверять ее состояние, заказав услугу у коммерсанта, который специализируется на таких услугах. Естественно, оплачивать все нововведения предстоит самим домовладельцам.



Кому это понадобилось



Еврокомиссия уже давно озабочена состоянием грунтовых вод в государствах — членах Евросоюза. Предмет ее особой нелюбви — так называемые люфт–клозеты. Это те сооружения для отправления естественных надобностей, которые широко использовались до эпохи изобретения централизованного водопровода и канализации. Там все фекалии скапливались в выгребной яме, которую периодически вывозил ассенизатор. Но чаще всего это было обычная яма, выкопанная в земле, без всякой облицовки. Естественно, отходы человеческой жизнедеятельности уходили в грунтовые воды, загрязняя их.



По данным Центрального статистического управления, в 2016 году лишь 72% туалетов в Латвии были подключены к централизованной канализации. Меньше всего таких туалетов в Латгалии, а больше всего — в Риге. А по статистике министерства, в Латвии есть отдельные волости, в которых доля таких туалетов доходит до 88%.



Министерство охраны окружающей среды и регионального развития подготовило правила, которые уже утвердил Кабинет министров. Фактически для владельцев частных индивидуальных домов, которые уже и так несут непосильное бремя налога на недвижимость, вводится новый оброк. А для фирм, осуществляющих услуги ассенизации, включенных в специальный регистр, то есть приближенных, устанавливается гарантированный источник дохода.



Вряд ли у кого–нибудь имеется техническая документация на выгребную яму. Значит, надо вызывать специалиста и платить за составление бумажки. Причем он проверит, достаточно ли защищена емкость для хранения фекалий от контакта с грунтовыми водами. Если он посчитает, что нет, тогда надо вызывать мастеров и все переделывать. Причем они могут быть работниками все той же фирмы.



В министерстве посчитали, что все выгребные ямы должны быть зарегистрированы в специальном регистре. Кто его будет содержать? В правилах говорится, что эта обязанность будет возложена на местные самоуправления. Значит, ждите новых налогов. И, наконец остается ежегодный техосмотр — естественно, платный. Пока о тарифах и расценках ничего не говорится, но, будьте уверены, чиновники своего не упустят. Самое интересное, но в правилах прописано, что проводящий техосмотр обязан затем передавать данные даже о ежегодном количестве фекалий, производимых жильцами дома.



Правда, в самоуправлениях уже недоумевают, зачем нужны очередные бюрократические процедуры с регистрами, ежегодными техосмотрами. Ведь как в Уголовном законе, так и в Административном кодексе прописаны наказания и весьма жесткие для нарушителей окружающей среды. И проблемы на местах решаются в рабочем порядке. Кроме того, они не хотят тратить деньги на создание и поддержку регистра, а также нанимать людей, которые будут проверять соответствие информации в регистре реальности. Государство же никаких денег на это выделять не будет.



Однако под регистр подпадают все дома, расположенные в городах и поселках, а также в их пригородах. Исключение составляют только отдельно стоящие хутора, куда при всем желании централизованную канализацию проводить будет слишком накладно.



А как быть с теми, кто откажется пускать очередных проверяющих? В Сатверсме же прописана неприкосновенность жилища и частной собственности. По закону только полиция, да и то с разрешения суда, может входить на территорию приусадебного участка. Здесь разработчики правил из Министерства охраны среды и регионального развития поставили прочерк. Мол, пусть каждое самоуправление разбирается и прописывает свои правила и штрафы.



Пока действует переходный период. Так, техническую документацию требуется подготовить до 1 января 2020 года, а зарегистрироваться в регистре надо до 31 декабря 2021 года.



