Жителям Балтинавского края, чьи жилые дома и имущество пострадали от наводнений, будут выплачены пособия по чрезвычайной ситуации, сообщили в местном самоуправлении.

Это пособие выделяется семье (лицу) без оценки ее доходов, но с учетом последствий, вызванных непредвиденными обстоятельствами, и только в тех случаях, если не полагается страховое возмещение, другое выделенное государством пособие или его недостаточно для покрытия минимальных расходов.



Для получения пособия пострадавшее лицо должно в течение 30 дней со дня возникновения чрезвычайной ситуации подать заявление в социальную службу Балтинавской краевой думы. Размер пособия — до 570 евро.











