31 августа в Даугавпилсе проходило мероприятие для приёмных семей, которые воспитывают детей из Даугавпилса или интересуются о таких возможностях.

Программа мероприятия была интересной и захватывающей как для родителей, так и для детей. Гость праздника - Омбудсмен Латвии Юрис Янсон – после мероприятия принял участие в пресс-конференции, которая состоялась в Думе, и ответил на вопросы журналистов.



Омбудсмен выразил признательность Даугавпилсской думы за старания в этой сфере. Он отметил, что Даугавпилсское самоуправление – первое и единственное в государстве, которое заботится о социализации детей, выделяя пособие в размере 600 евро в год.

Омбудсмен признал, что увиденное сегодня его приятно поразило. Думая о детях, можно делать поправки в обязывающих правилах самоуправления, чтобы каждый ребёнок был в семье. Юрис Янсонс высоко оценил значение программы поддержки приемных семей, разработанной в Даугавпилсе. Он подчеркнул, что это хороший пример для других самоуправлений, которые не до конца осознают потребности приемных семей и детей, оставшихся без опеки родителей.



Омбудсмен выразил благодарность Даугавпилсской городской думе: ,,Спасибо самоуправлению, которое активно участвует в поддержке приемных семей. Я первый раз на практике вижу, что какая – то из дум подумала о пособии на социализацию и воспитание детей. 600 евро в год – это достаточно реальная поддержка. И очень хороший пример для других самоуправлений”.