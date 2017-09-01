1 сентября - особенный день для школьников и педагогов. Это день волнений, первых звонков, праздничных букетов и поздравлений. Это начало нового учебного года. Редакция портала nasha.lv сердечно поздравляет всех учащихся школ с Днем знаний! Мы желаем неиссякаемой энергии, упорства, усердия и оптимизма.

Особенный этот день, несомненно, для первоклассников и их родителей. Для мам и пап это трогательный момент, когда их ребенок вступает в новый, более взрослый и ответственный этап своей жизни. Он потребует много сил и стараний, но уже совсем скоро они принесут свои плоды. Так пусть же каждый день для детей, которые сегодня впервые сядут за школьные парты, приносит новые открытия и полезные интересные знания и умения!



Праздник сегодня и у педагогов. Они вместе с учениками начинают новый учебный год, который, несомненно, принесет множество новых событий, впечатлений и переживаний. Дорогие учителя, пусть вам всегда на все хватает сил и выдержки, пусть ученики вас радуют своими успехами и тягой к знаниям!



С 1 сентября! С Днем знаний!