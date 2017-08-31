31 августа в 13:30 на перекрестке улиц 18 Новембра и Вентспилс, рядом с заправочной станцией произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации авария произошла с участием двух автомобилей Mazda и мотоцикла SUZUKI. По одной из версий очевидцев, одна из машин совершала левый поворот, который в дневное время суток запрещен.



ДТП обошлось без жертв. В ближайшее время полиция обязалась предоставить подробности происшествия.