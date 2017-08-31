31 августа в эфир радио Alise Plus вышла очередная программа второго сезона "Игры престолов".
Главной и единственной темой программы стала "земля раздора", конфликт вокруг которой вылился в политический переворот.
Главной и единственной темой программы стала "земля раздора", конфликт вокруг которой вылился в политический переворот.
2011 - Лачплесису говорят уходи и там во главе Азаревич и ко
2017 - Эйгиму говорят уходи и с Элксниньшем следом ходит Азаревич...Вам не кажется, что мы недооцениваем мощь 3-ей школы??
2011 - Лачплесису говорят уходи и там во главе Азаревич и ко
2017 - Эйгиму говорят уходи и с Элксниньшем следом ходит Азаревич...Вам не кажется, что мы недооцениваем мощь 3-ей школы??