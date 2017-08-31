С началом учебного года снова стал актуальным вопрос школьной формы в учебных заведениях Даугавпилса. В большинстве школ было принято решение ввести школьную форму, и родители с этим согласились, однако вскоре оказалось, что форма - удовольствие не из дешевых. По отзывам родителей многих школьников, шьет форму всем одна и та же фирма, цены завышены, а качество оставляет желать лучшего.

Плюс ко всему, заказать форму можно только в течение короткого времени в мае, а получают ее дети к сентябрю. В результате форма, заказанная весной, к осени часто оказывается маловата. Но и тут кроется дополнительная проблема - нет возможности срочно заказать новую форму. Родители возмущенные данными сложностями, обратились ранее к порталу nasha.lv.



Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились к руководителю Управления Образования Даугавпилса Марине Исуповой. Как оказалось, управление к пошиву формы никакого отношения не имеет, и решать проблему нужно каждому в своей школе в родительском совете.



- Управление Образования не имеет к школьной форме никакого отношения. Вопрос формы решает каждый школьный Совет отдельно. Решение в каждой школе Совет принимает коллегиально: будет ли у учеников данной школы форма или нет, какая она будет, проводится опрос цен и исследование рынка, тогда договариваются с выбранной фирмой. Насколько я знаю, договоров на эту услугу никто не заключает, как на э-класс, например; это отношения родителей (Совета родителей школьников) и фирмы. Потом совет сообщает остальным родителям школы о том, где можно купить форму, иногда говорят, где можно приобрести ткань для формы и пошить форму самому.



- Я знаю, что некоторые школы заказывают какие-то элементы формы в Риге и, да, в большинстве случаев это фирма "Sаledo". Мы (Управление Образования) этим не занимаемся. Мы получали уже из Бюро по надзору за закупками письмо с предложением заняться закупкой школьной формы централизованно, но мы считаем, что неправильно навязывать что-то родителям, потому что школьная форма в учебных заведениях - это абсолютно добровольное мероприятие»,- заявила глава Управления образования Марина Исупова.



Еще одной проблемой обозначенной родителями является обязанность приходить в полной форме, т. е. должны присутствовать все детали школьной формы. На этом настаивает руководство школы. В некоторых учебных заведениях отсутствие, например, галстука, приравнивается к отсутствию формы вообще. Однако, как пояснила М. Исупова: «В правилах школ прописано, что если в данном учебном заведении принята школьная форма, то нужно ее носить, но с другой стороны: она может быть, может не быть, и ношение формы или нет - это просто свидетельство отношения ученика к школе и ее порядкам. Но ребенок может и не приходить в форме."