Президент Латвии Раймонд Вейонис, комментируя в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" ситуацию с наводнением в Латгалии, невольно признал, что одной из его причин стала приватизация.

Говоря о мелиорационных системах в Латгали, президент отметил, что они были построены в 60-80-е годы прошлого века и с тех пор не ремонтировались.



Также Раймонд Вейонис признал, что многие части мелиорационной системы Латгалии в результате приватизации земли были приватизированы и перешли в частные руки.



"К сожалению, появились эти проблемы. Если мелиорационная система разделена между десятью-двадцатью владельцами, то сложно проводить какое-то обновление системы, её чистку", — отметил президент Латвии.